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28 Nisan 2023 Cuma 16:51:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 16:51:00

Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası

Kaynak: AA

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Etiketler : fadıl akgündüz hapis ceza
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