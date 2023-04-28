28 Nisan 2023 Cuma 16:51:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 16:51:00
Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası
Kaynak: AA
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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