Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası

Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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