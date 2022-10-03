VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sovyetler bitiremedi Rusya tamamladı
Avrupa'da enerji krizi
Türkiye Eurofighter'a mı yöneliyor?
"Yandaş olmak fondaş olmaktan iyidir"
Kremlin'in hesapları bozuldu
Sıcaklıklar bir anda düşecek!
İran'da "Hamaney'e ölüm" sesleri
"Rusya uzayda yeni bir savaş başlatabilir"
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin
Altılı masa şaşırtmadı! Elde var sıfır
AK Parti çalışmalara hız verdi!
"Yunanistan Lozan'dan çıkmış sayılır"
Barış yok karşılaştık
Kurşun döktürüp geldik
Hedef 30 metre
Bayıltan fotoğraf
Ekimde aşk başkadır
Milli takıma uğurlu geldik
Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor
10 soruda bipolar testi
‘Sağlıklı yaşam' meme kanseri riskini azaltıyor
Minikleri okula "ittirerek" götürmeyin uyarısı
Grip aşısı olmak için geç kalmayın
03 Ekim 2022 Pazartesi 12:12:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 12:12:00

F-16'ya alternatif arayışları...Alman gazetesi: Türkiye, Eurofighter satın almayı değerlendiriyor

Kaynak: aero.de

ABONE OL

Alman basını Türkiye'nin Eurofighter savaş uçakları için Avrupa ile görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia etti.

Türkiye'nin, F-16 ile ilgili engellemelerin devam etmesi halinde alternatif seçeneklere yöneleceği ifade edildi.

Alman basınından "aero.de" isimli internet sitesi, "Türkiye savaş uçağı arıyor" başlıklı haberinde, "Türkiye, Block 70 standardına sahip yepyeni F-16 savaş uçaklarının teslimatı için ABD ile görüşmelerini sürdürüyor." denildi.

TÜRKİYE'NİN F-16'YA ALTERNATİF ARAYIŞLARI

Ancak Washington yönetimi bu konuda "tereddüt ettiği için" Ankara'nın farklı seçeneklere baktığı kaydedildi.

Bu seçeneklerin, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı Eurofighter Typhoon savaş uçağından ve Rus yapımı Su-35'ten oluştuğuna dikkat çekildi.

"SU-35 KONUSUNDA ANLAŞIP ANLAŞAMAYACAKLARINI GÖRECEĞİZ"

Haberde, "Odak noktası her zaman Su-35 oldu. Tek kişilik koltuklu uçak, uzun zamandır Türk hükümetinin, en azından yüzeysel, ilgisini uyandırdı. Su-35, en azından kamuoyunda bir seçenek olmaya devam ediyor.

Türkiye ve Rusya'nın Su-35 konusunda gerçekten anlaşıp anlaşamayacaklarını göreceğiz." denildi.

"EUROFİGHTER DAHA GERÇEKÇİ"

Su-35'lerin Türk Hava Kuvvetleri'ne entegrasyonun "zorlu" olacağı ifade edilerek, diğer taraftan Eurofighter savaş uçaklarının satın alınma ihtimalinin "daha gerçekçi" olduğu vurgulandı.

AVRUPA İLE MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin asla alternatifsiz olmadığı, Eurofighter uçaklarının satın alınması konusunda Avrupa ile halihazırda müzakerelerin yürütüldüğü notu paylaşıldı.

Aynı haberde, "Türkiye, Typhoon'un en son Tranche 3A veya Tranche 4 modelini almayı umuyor. Ankara, yine de F-16'yı tercih edeceğini gizlemiyor." diye eklendi.

Etiketler : F-16 savaş uçakları Eurofighter uçakları Türkiye Typhoon'un en son Tranche 3A
Trabzon'da çocuk oldu

Trabzon'da çocuk oldu
Aileyle birlikte araba da büyüdü

Aileyle birlikte araba da büyüdü
Sinemaya varım

Sinemaya varım
Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı

Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı
‘Pınar ailemle tanıştı'

‘Pınar ailemle tanıştı'
Marmaris'te ‘Mavi Sürgün'

Marmaris'te ‘Mavi Sürgün'
Milano'da modellik eğitimi

Milano'da modellik eğitimi
İrem'e nazar değdi

İrem'e nazar değdi
Düğün heyecanı başladı

Düğün heyecanı başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes