Türkiye Eurofighter'a mı yöneliyor?

Türkiye'nin, F-16 ile ilgili engellemelerin devam etmesi halinde alternatif seçeneklere yöneleceği ifade edildi.

Alman basınından "aero.de" isimli internet sitesi, "Türkiye savaş uçağı arıyor" başlıklı haberinde, "Türkiye, Block 70 standardına sahip yepyeni F-16 savaş uçaklarının teslimatı için ABD ile görüşmelerini sürdürüyor." denildi.

TÜRKİYE'NİN F-16'YA ALTERNATİF ARAYIŞLARI

Ancak Washington yönetimi bu konuda "tereddüt ettiği için" Ankara'nın farklı seçeneklere baktığı kaydedildi.

Bu seçeneklerin, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı Eurofighter Typhoon savaş uçağından ve Rus yapımı Su-35'ten oluştuğuna dikkat çekildi.

"SU-35 KONUSUNDA ANLAŞIP ANLAŞAMAYACAKLARINI GÖRECEĞİZ"

Haberde, "Odak noktası her zaman Su-35 oldu. Tek kişilik koltuklu uçak, uzun zamandır Türk hükümetinin, en azından yüzeysel, ilgisini uyandırdı. Su-35, en azından kamuoyunda bir seçenek olmaya devam ediyor.

Türkiye ve Rusya'nın Su-35 konusunda gerçekten anlaşıp anlaşamayacaklarını göreceğiz." denildi.

"EUROFİGHTER DAHA GERÇEKÇİ"

Su-35'lerin Türk Hava Kuvvetleri'ne entegrasyonun "zorlu" olacağı ifade edilerek, diğer taraftan Eurofighter savaş uçaklarının satın alınma ihtimalinin "daha gerçekçi" olduğu vurgulandı.

AVRUPA İLE MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin asla alternatifsiz olmadığı, Eurofighter uçaklarının satın alınması konusunda Avrupa ile halihazırda müzakerelerin yürütüldüğü notu paylaşıldı.

Aynı haberde, "Türkiye, Typhoon'un en son Tranche 3A veya Tranche 4 modelini almayı umuyor. Ankara, yine de F-16'yı tercih edeceğini gizlemiyor." diye eklendi.