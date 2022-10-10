Milyonların gözü kulağı Ankara'da olacak!

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10 Ekim 2022 Pazartesi 08:52:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 08:52:00

EYT, sözleşmelilere kadro: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündem yoğun

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren çalışmalar için gözler bugün Kabine Toplantısı'nda olacak. EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alınacak.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatılan çalışmalardaki son durum ele alınacak.

AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının da yer aldığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan taslağın Kabine Toplantısı'nda Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

Etiketler : eyt ak parti kabine toplantısı
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