EYT düzenlemesinde sona gelindi

AK Partili kurmaylar bakanlık yetkilileriyle teklifin maddelerini tek tek gözden geçirdi. Milletvekillerinin imzası alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

Akbaşoğlu, "Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Teklif ilk olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifin şubat ayında yasalaşması bekleniyor

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.

MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?



EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak.

EYT'liler de bu süreçte aylıklarını hesaplamaya başladı. Prim gün sayısının fazla olması maaşı olumlu etkiliyor.

"AYLIK BELİRLEMEDE 2 TANE ANA PARAMETRE VAR"



AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

SSK ya da Bağ-Kur aylığını belirlemede 2 tane ana parametre var. Bunlardan birincisi kişinin aylık ortalama kazancı. İkincisi de prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı. Emekli aylığı dediğimiz bu ikisinin çarpımından oluşuyor.

Bir kişinin prime esas kazancı neticesinde oluşan aylık ortalama kazancı dediğimiz rakam ne kadar yüksek olursa maaşı da o kadar yüksek oluyor. 5510 sayılı kanunun 29. maddesine göre emekli bağlama yöntemi sistemi yer alıyor. Bu sistemde kişilerin aylık bağlama talebinin olduğu döneme göre de aylıkları değişebiliyor.