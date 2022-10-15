Evlat nöbeti tutan baba kansere yenik düştü
Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler arasında yer alan Ekrem Artık, kansere yenik düştü.
Ailelerin evlat nöbeti bin 139'uncu gününde devam ederken uzun süre evladının hasretiyle nöbette olan baba Ekrem Artık dün kansere yenik düşerek evinde hayatını kaybetti.
Eşi Aysel Artık ile 13 Kasım 2021'de Hatay'dan gelerek eyleme katılan Ekrem Artık, oğlunun 2015 yılında Kırıkkale'de iş yerinden eve gittiği sırada kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyip dönmesi için çağrıda bulunmuştu.
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