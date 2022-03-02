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02 Mart 2022 Çarşamba 15:53:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 15:53:00

Eurovision birincisi Jamala: Kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissediyorum

Kaynak: AA

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Eurovision 2016 birincisi Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, İstanbul'dan Ukrayna halkının sesini duyurmaya çalışıyor. Ülkesini terk ettikten sonra Türkiye'ye gelmesinin sebeplerine de değinen şarkıcı, 'Ben de kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissediyorum. Türkiye ile dil, din ve kültür benzerliği olduğu için kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissederim ve tabii ki benim burada ailem ve ablam olduğu için aklıma başka bir ülke gelmedi bile.' şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla 2 çocuğuyla Kiev'i terk ederek önce Ternopil şehrine, çatışmaların artmasıyla da Romanya üzerinden Türkiye'ye gelen sanatçı, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.

Uzun bir yolcuğun ardından İstanbul'da yaşayan ablasının yanına gelen Jamala, "Ben evdeyim fakat ülkem şu an bombardıman altında. Tüm insanlar tehlikede. Eşim, kayınpederim, akrabalarım ve arkadaşlarım hep orada kaldı." dedi.

- "KENDİMİ TÜRKİYE'NİN BİR PARÇASI OLARAK HİSSEDİYORUM"

Jamala, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan yıkıma ilişkin, "Maalesef şu an Ukrayna'da yaşananları bir şarkıcı, bir sanatçı olarak, şarkı söyleyerek değil konuşarak duyurmak zorundayım. Tüm dünyaya benim ülkemin ne kadar büyük bir zarar gördüğünü ve masum insanların öldüğünü söylemekten başka bir çarem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesini terk ettikten sonra Türkiye'ye gelmesinin sebeplerine de değinen şarkıcı, "Ben de kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissediyorum. Türkiye ile dil, din ve kültür benzerliği olduğu için kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissederim ve tabii ki benim burada ailem ve ablam olduğu için aklıma başka bir ülke gelmedi bile." şeklinde konuştu.

Jamala, her sene yaz aylarında Marmaris'te ailecek bir araya gelmeye çalıştıklarını dile getirdi. Genç şarkıcı, çocuklarının daha önce Türkiye'ye geldikleri için ve teyzelerinin yanında olmaları nedeniyle Türkiye'de olduklarının bilincinde olduklarını sözlerine ekledi.

- JAMALA HAKKINDA

Kırım Tatar sürgününü ve büyükannesinin yaşadığı trajediyi konu alan "1944" adlı şarkıyla 2016'da İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 61. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Jamala, yarışmada Ukrayna'yı temsil etti.

Yarışmada 534 puanla birinci olan Jamala, şarkının klibini, Ukrayna'nın Çernovtsi bölgesinde, bin 565 metre yükseklikte, Tomatik Dağı'ndaki terkedilmiş bir askeri üste çekti.

Kazandığı birincilik sayesinde yıllarca saklanan Kırım tarihinin büyük bir kesim tarafından öğrenilmesini sağlayan Jamala'ya "Ukrayna Halk Sanatçısı" unvanı verildi.

Sanatçı, 2017'de Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü iyi niyet elçisi oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla sosyal medya hesabından savaş karşıtı ve Ukrayna'yı destekleme çağrısında bulunan Jamala, çocuklarıyla gerçekleştirdiği zorlu yolculuktan kareleri de takipçileriyle paylaştı.

Başarılı yorumcu ayrıca, Eurovision'da kendisine birincilik kazandıran "1944" adlı şarkının bir bölümünü, Ukrayna'daki son görüntülerle birleştirerek, "Tüm dünyanın desteğine ihtiyacımız var. Bu savaş bir an önce bitmeli. Ukrayna'nın yanında olun" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

Etiketler : Rusya-Ukrayna Jamala Eurovision Kırımlı Tatar sanatçı Jamala
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