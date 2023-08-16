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16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30:00

Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dün ilçenin Taştepe mevkisindeki karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personelle yürütülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : eskişehir alpu orman yangını
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