Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Dün ilçenin Taştepe mevkisindeki karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personelle yürütülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.