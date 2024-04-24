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Eskişehir'de 1866 parça tarihi eser ele geçirildi
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24 Nisan 2024 Çarşamba 16:49:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 16:49:00

Eskişehir'de 1866 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: AA

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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde ellerindeki 1866 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin kullandığı aracı durduran jandarma, yaptıkları aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1723 bronz sikke, 113 bronz yüzük, 16 bronz kolye ucu, 5 bronz mühür, bronz kadın heykeli, mermer hayvan heykeli ve 7 bronz obje ele geçirdi.

Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu kişiler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Etiketler : TARİHİ ESER KAÇAKÇILIK ESKİŞEHİR
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