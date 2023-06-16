Eski bakandan İsveç hükümetine tepki: "Erdoğan'ı hafife aldılar"

NATO üyeliği için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç'te, muhalefetten hükümete tepki geldi.

Muhalefetin ana muhalefet partisinin Savunma Politikaları Sözcüsü Peter Hultqvist, NATO üyeliği konusunda karamsar olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN HAFİFE ALINDI"

Expressen gazetesine konuşan Hultqvist, "Dışişleri bakanı, temmuz ayındaki NATO Liderler Zirvesi'nde üye olacağımız konusunda emindi ama Ankara'da gelen açıklamalar Erdoğan'ın hafife alındığını gösteriyordu." dedi.

"BÜYÜK BAŞARISIZLIK OLUR"

Hultqvist, Bu yaz üyeliğin gerçekleşmemesi durumunda bunun Başbakan Ulf Kristersson hükümeti için büyük bir başarısızlık olacağını da dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta 'el bebek gül bebek' diyemeyiz." ifadesini kullanmıştı.