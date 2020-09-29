Eser Yenenler bir haftada 200 gram verdi

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, 12 hafta önce başladığı kilo verme mücadelesinde 90 günü geride bıraktı. Kilo verme macerasına ilk başladığında 137.9 kilo olan oyuncu, her hafta neler yaptığını hazırladığı videolar ile paylaşıyor. Bu video çalışmalarına konuk isimler de katıldı ve ünlü oyuncu sohbetleriyle de hayranlarını hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.



Eser Yenenler'in son hali görenleri şoke etti. 90 günde bakın kaç kilo verdi. Eser Yenenler, 12 hafta önce başladığı kilo verme mücadelesinde 90 günü geride bıraktı. İlk başladığında 137.9 kilo olan oyuncu, her hafta neler yaptığını hazırladığı videolar ile paylaştı.

Bu video çalışmalarında konuk isimler de katıldı ve ünlü oyuncu sohbetleriyle de hayranlarını hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Yenenler'in son videosuna Buse Terim konuk oldu.

“Birlikte çıktık o kilolara ve birlikte iniyoruz. Her şeyi yemek istedim, kamyon lastiği bile yemek istedim” diye konuşan Eser Yenenler, esprileriyle de hayranlarını gülümsetti. Geçen hafta 117.9 kilo olan oyuncu, bir haftada sadece 200 gram vermişti. 117.7 kilo olan oyuncu, 90 gün sonunda 20 kilo vermeyi başardı.