Türkiye, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısına kilitlendi. Kan donduran vahşetin perde arkası ortaya çıktı. Gençlere kurşun yağdıran Tarık Özer, iki aile arasındaki husumetin 1 milyon 350 bin lira değerinde inşaat demirinden kaynaklandığını anlattı.

Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, cadde üzerindeki tekel bayine girdi. İçeride bulunan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen ile tartıştıktan sonra ortam gerildi.

CİPE ATLAYIP KAÇTILAR...

Bir anda büyüyen kavgada 4 kişi, içeride bulunan gençlere kurşun yağdırdıktan sonra lüks siyah ciplerine atlayarak izini kaybettirdi. Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır hayatını kaybetti.

HEPSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı kurtulan Yusuf Erzen ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Tarık Özer, oğlu Azad Özer, kardeşi Servet ve Murat Özer ele geçirildi. Onlara yardım yataklık eden 5 kişi de gözaltına alınırken şüphelilerin hepsi adliyeye sevk edildi.

SEBEP İNŞAAT DEMİRİYMİŞ!

Sabah'ta yer alan habere göre kan donduran olayın alacak verecek meselesinin temelinde, 1 milyon 350 bin liralık inşaat demiri alış verişi olduğu öğrenildi.

HAKARET EDİNCE...

Olayda silahı kullanan ve 2 kişinin ölümüne yol açan Tarık Özer'in emniyette verdiği ifadesinde "Bu aileye ben 1 milyon 350 bin lira değerinde inşaat demiri sattım. İki senet halinde ödeme yapacaklardı. İlk ödemeyi de zaten parça parça ödediler. İkinci taksit gelince ödeme yapmadılar.

Ben de yasal yollara başvurdum, avukatım aracılığıyla icra takibi başlattım. İcra meselesi ellerine gidince Whatsapp paylaşımı yapmış. Hakaret etmiş.

'GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM...'

Ben aslında paylaşımı gördüm ama önemsemedim. Eve geçince oğlum ve kardeşim bu konuyu konuştuk. Gidip konuşalım dediler. Birlikte gittik. Konuşma esnasında tartışma çıktı. Arbede sırasında silah sesi gelince bende silahı aldım. Gerisini hatırlamıyorum" dedi.

İKİ GÜN BOYUNCA İNŞAATTA SAKLANMIŞLAR

Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin ardından birkaç günde olsa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektiflerinden kaçmayı başaran Tarık Özer ve oğlu Azad Özer'in Büyükçekmece'de yine kendilerine ait bir inşaatta saklandıkları tespit edildi.

Şüpheliler sadece domates peynir almak için 3 kez dışarı çıktığı kahvede kendini ve kardeşini televizyonda gördüğünü belirttiği öğrenildi.

İki şüphelide Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Büyükçekmece'de saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silahın ise Murat Özer'e ait ruhsatlı silah olduğu öğrenildi.