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14 Kasım 2023 Salı 10:08:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 10:08:00

Erzurum'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: AA

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Erzurum'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerin cezaevine teslim edilirken diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Erzurum'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen vaiz İbrahim P. gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerin cezaevine teslim edildi.

Ekipler ayrıca aynı suçtan arama kararı bulunan Emine G'yi de yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : erzurum fetö operasyon
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