  • BIST
    1107.11
  • Dolar
    7,5059
  • Euro
    8,8863
  • Altın
    474,8690
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: İhtiyacımız olan şey krizlere karşı küresel bir iş birliğini hayata geçirmektir
Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı
Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı
İHA teknolojisinde ekosistemin güçlendirilmesi amaçlanıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem cuma günü başlıyor
Şarkıcı Halil Sezai savcılıkta ifade verecek
Muş'ta korkutan deprem
Mardin'de uyuşturucu operasyonu! 420 kilo eroin yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Siirt'te 5 terörist daha ölü ele geçirildi
Almanya'da kızı kaçırılan anne, PKK'ya karşı direnişini sürdürüyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini geçti
Leeds United, Crysencio Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Filipinler'de askeri helikopter düştü! 4 ölü
Mescid-i Aksa'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılma kararı iptal edildi
Erol Mütercimler'in skandal sözleri sonrası RTÜK'ten ceza
Mescid- Aksa koronavirüs nedeniyle kapatıldı
İlk yerli ve milli hava füzeleri için kritik F-16 hamlesi!
Filistin Alimler Birliği'nden fetva: İsrail'le normalleşme haramdır
Van'da artan vakaların ardından 'Kovid-19' poliklinikleri açıldı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması
1998'den bu yana Meclis'te bir ilk
Mescid-i Aksa, koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrar ibadete kapatılıyor
İçişleri açıkladı... Van'daki operasyonda Ercan Yacan isimli terörist saklandığı adreste yakalandı
İdlib'de gözlem noktamıza alçak saldırı!
16 Eylül 2020 Çarşamba 16:29:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 16:49:00

Erol Mütercimler'in skandal sözleri sonrası RTÜK'ten ceza

Kaynak: AA

ABONE OL

RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatip liseleri mezunları ile ilgili ifadelerini yayınlayan haber kanalına program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Üst Kurul, Erol Mütercimler'in yayın konuğu olduğu "Saynur Tezel ile Kayıt Altında" adlı programda imam hatip mezunları hakkında kullandığı ifadeleri kanuna aykırı buldu.

Program sunucusunun da sarf edilen sözlere müdahale etmediğini belirleyen RTÜK, yasadaki "Yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlali gerekçesiyle Haber Global'e 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verdi.

MELTEM TV VE TELE 1'E CEZA

Meltem TV'de yayınlanan "Akıl Oyunu" programı hakkında hazırlanan uzman raporunu da görüşen RTÜK, programın iki sunucusundan biri olan Erol Mütercimler'in, Sakarya'da gerçekleşen bir çocuk istismarı olayını tartışılırken kullandığı ifadeleriyle eleştiri sınırlarını aştığını tespit etti. Üst Kurul, yayıncı kuruluşa 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

TELE 1'in "Forum Hafta Sonu" programının konuğu Mine Kırıkkanat'ın bazı ifadelerini de yasaya aykırı bulan Üst Kurul, söz konusu televizyon kanalına ayrımcılık gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

FOX'A ARGO CEZASI

Selçuk Tepeli'nin ana haber bülteninde otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken kullandığı ifadeleri değerlendiren Üst Kurul, "Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." ilkesini ihlal etmesi nedeniyle FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurul, sağlık beyanıyla bitkisel ilaç satışı yapılan KANAL YALOVA, ANADOLU TV, BLD, NEHİR, DOLUNAY INT kanallarına da yaptırım uyguladı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER