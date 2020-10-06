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06 Ekim 2020 Salı 09:29:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 09:39:00

Telsiz konuşmaları deşifre oldu! Ermenistan'da 20 PKK'lı terörist öldürüldü! Kandil'deki telsizlerden bu sözler duyuldu

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Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vermek için cephede savaşmaya giden 300 PKK/YPG'li lejyoner teröristten 20'sinin öldürüldü. İstihbarat birimlerinin teknik takibine takılan telsiz konuşmalarında Azerbaycan'ın öldürdüğü teröristler için "Özgürlük savaşının şehitler kervanına katıldılar" ifadesi kullanılırken çatışmada ölen teröristlerin isimlerini verdi.

Ermenistan’a destek vermek için Kandil üzerinden Dağlık Karabağ’a giderek Azerbaycan’a karşı savaşan 300 PKK/YPG'li lejyoner teröristten 20’si öldürüldü.

Kandil üzerinden bölgeye giden, çoğunluğu Ermeniler'den oluşan terörist grubunda ölenlerden 5'inin kadın olduğu öğrenildi. Sözde Nubar Ozanyan Taburu'na bağlı hayatını kaybeden YPG/PKK'lı teröristlerin isimleri, Ermenistan'ın 3 yıl önce PKK'ya kurduğu Vardenes Kampı'ndan telsiz aracılığıyla Kandil'deki sözde örgüt karargâhına iletildi.

TELSİZ KONUŞMALARI DEŞİFRE OLDU

Sabah'ın ulaştığı yeni bilgilere göre, istihbarat birimlerinin teknik takibine takılan telsiz konuşmaları geçen cumartesi günü gerçekleşti. Cumartesi sabaha karşı 04:20'de, Vardenes Kampı'ndan bir terörist, PKK'nın Kandil'deki sözde ana karargâhına Kürtçe bir çağrı yaptı. Kandil ile iletişime geçen terörist, çatışmada ölen teröristlerin isimlerini verdi. Telsiz konuşmalarında Azerbaycan'ın öldürdüğü teröristler için "Özgürlük savaşının şehitler kervanına katıldılar" ifadeleri kullanıldı.

ERMENİSTAN'A DESTEĞE GİTMİŞLERDİ

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilime de kanlı elini sokan terör örgütü PKK, haziran ayı başında yaptığı anlaşmayla bir süre önce 300 teröristi İran üzerinden Ermenistan'a geçirmişti. İstihbarat birimleri, isimleri tek tek verilen bu teröristlerle ilgili detay çalışması başlattı. Bu teröristlerin büyük kısmının, PKK'nın Suriye'deki kolu PKK/YPG içinde yer alan Ermeni kökenlilerden oluştuğu belirtilmişti. Ermeni kökenlilerin oluşturduğu gruba da, YPG saflarındayken öldürülen, kod adı "Nubar Ozanyan" olan Orhan Bakırcıyan adlı teröristin adını verilmişti.

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