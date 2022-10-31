Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan operasyonu başlatıldı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl'de başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış-7" (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonunda Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel ile 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.
- "Bu zihniyetin sonuna gelindi"
- Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu
- Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan operasyonu başlatıldı
- 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvurular için son gün
- Meclis bu hafta "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini sürdürecek
- İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na ikna olmuyor!