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10 Şubat 2023 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 18:00:00

Enkaz bebek

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Deprem bölgelerinde refakatçileri olmayan bir yaşından küçük 16 bebek, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya getirildi. Enkazdan çıkarılan 2 bebeğin üzerinde, kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgilerle beraber "Enkaz bebek" yazılı not görenleri ağlattı.

Deprem bölgelerinde refakatçileri olmayan bir yaşından küçük 16 bebek, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya getirildi. Enkazdan çıkarılan 2 bebeğin üzerinde, kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgilerle beraber "Enkaz bebek" yazılı not görenleri ağlattı.

KAHRAMANMARAŞ'TAN ANKARA'YA

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi. Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşıdı hem de bölgedeki durumu kritik yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırdı. Uçağın son yolcuları ise deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklerdi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.

BAKICI ANNELER ŞEFKATE KARŞILADI

Bebekler Esenboğa Havaalanı'na inen uçaktan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakıcı anneleri tarafından alınarak Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilmek üzere ambulanslara taşındı. Deprem enkazından çıkartıldığı öğrenilen 2 bebeğin isimleri bilinmediği için, üzerlerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgilerle beraber "Enkaz bebek" ifadesine yer verildiği görüldü. Bebekler, ilk kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alınacak.

İLK ZİYARETÇİLERİ EMİNE ERDOĞAN OLDU

Bebeklerin ilk ziyaretçisi, Emine Erdoğan oldu. Etlik Şehir Hastanesi'ne giden Emine Erdoğan, Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Tek tek ilgilendiği bebekleri kucağına alarak seven Emine Erdoğan'ın ziyareti sırasında gözleri doldu. Emine Erdoğan, hastanede bebeklerle ilgilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleriyle de sohbet etti.

Etiketler : Deprem bölgeleri Doç. Dr. Bülent Güngörer Cumhurbaşkanlığına ait uçak Enkaz bebek

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