Enerjide dengeyi değiştirecek hamle: Türkiye o ülkede petrol arayacak!
Kaynak: AA
Türkiye ve Somali arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının önemi ve yankıları sürerken Enerji anlamında da Türkiye'den önemli bir hamle daha geldi. Enerji Bakan Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile petrol ve doğal gaz alanında işbirliğini geliştirmek üzere hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile petrol ve doğal gaz alanında işbirliğini geliştirmek üzere hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.
Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Somalili mevkidaşı Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik görüştüklerini belirtti.
Bayraktar paylaşımda, "Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında ikili işbirliğini geliştirmek üzere bir hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile Somali'nin sahip olduğu kaynakları Somali halkına kazandırmak üzere ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki varlığını enerji alanındaki yeni işbirlikleri ile güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Abdirizak Omar Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğimizi geliştirmek üzere bir hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 7, 2024
Bu anlaşma ile Somali'nin sahip olduğu... pic.twitter.com/FpZMQ5O8im
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