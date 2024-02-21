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Somali, Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı
21 Şubat 2024 Çarşamba 13:53:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 13:53:00

Somali, Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı

Kaynak: AA

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Somali kabinesinin, Türkiye ile savunma işbirliği alanında imzalanan anlaşmayı onayladığı bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, X sosyal medya hesabından, ülkesinin, Türkiye ile olan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına dair açıklamada bulundu.

İki ülke arasındaki anlaşmanın çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Aweis, "Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de Eş-Şebab yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.

Etiketler : somali türkiye savunma işbirliği
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