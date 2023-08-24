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24 Ağustos 2023 Perşembe 22:06:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 22:06:00

Emniyet'ten İstanbul'da 'Huzur' uygulaması

Kaynak: IHA

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, polis ekipleri üst araması da yaptı. Polis helikopteri ise denetime havadan destek verdi.

Etiketler : istanbul İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü asayiş
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