VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden: İngiltere Başbakanı Sunak ile önemli ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdik
İstanbul'un ihracatında sanayi baş rolde
Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor
Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu
Türkiye, hayvan varlığında Avrupa'nın zirvesinde
Katılım bankacılığında sektörün hedefi yüzde 15 paya ulaşmak
09 Haziran 2023 Cuma 07:40:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:40:00

Emniyetin ‘delil avcısı'

ABONE OL

Antalya'da Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Ayşe polis, suçluların korkulu rüyası oldu.

Antalya'da Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Ayşe polis, suçluların korkulu rüyası oldu. Çünkü işlenen her suçta titizlikle tespit ettiği izleri ekip arkadaşlarıyla birlikte delil haline getiren Ayşe polis, "Her temas bir iz bırakır" diyerek olayları aydınlatıyor.

KADIN OLMASI TİTİZLİKTE AVANTAJ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli 2 çocuk annesi Ayşe Akman (43), kadın olma ve titizlik ile dikkat konusundaki avantajını mesleğinde de gösteriyor. 17 yıldır Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ayşe polis, suçluların bıraktığı izleri titizlikle tespit ederek, ekip arkadaşlarıyla birlikte delil haline getiriyor. Mesai arkadaşlarıyla birlikte büyük bir özveriyle çalışan Ayşe polis, suçluların yakalanmasında büyük rol oynuyor.

MESAİ DIŞINDA DA AKLINDA 'İZ' VAR

Başarılı polis memuru, mesai saati dışında alışveriş yaparken iz bırakma konusunda bazı anlarda tedirginlik yaşadığını belirterek, "Normalde olay yerlerindeki incelemelerimizi eldivenlerle yapıyoruz. Fakat mesai saati dışında örneğin alışverişe gittiğimde mağazalarda çıplak teninizle her yere dokunduğumuz için izinizi bırakıyorsunuz. İşimiz gereği ister istemez 'Acaba burada bir olay yaşanırsa 'izim kalır mı' diye sürekli kafamızda sorular dolaşıyor" diye konuştu.

Etiketler : Antalya Antalya İl Emniyet Müdürlüğü polis memuru Ayşe polis
Yangından çıkan şarkı

Yangından çıkan şarkı
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
Fedon herkesi yakacak

Fedon herkesi yakacak
Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması
Bu kez güldürüyor

Bu kez güldürüyor
İlk kez beyazperdede

İlk kez beyazperdede
Açılış sahnesi

Açılış sahnesi
Yengi'ye filarmoni orkestrası

Yengi'ye filarmoni orkestrası
Evlilik deliliktir

Evlilik deliliktir

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX