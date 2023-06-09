Emniyetin ‘delil avcısı'

Antalya'da Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Ayşe polis, suçluların korkulu rüyası oldu. Çünkü işlenen her suçta titizlikle tespit ettiği izleri ekip arkadaşlarıyla birlikte delil haline getiren Ayşe polis, "Her temas bir iz bırakır" diyerek olayları aydınlatıyor.

KADIN OLMASI TİTİZLİKTE AVANTAJ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli 2 çocuk annesi Ayşe Akman (43), kadın olma ve titizlik ile dikkat konusundaki avantajını mesleğinde de gösteriyor. 17 yıldır Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ayşe polis, suçluların bıraktığı izleri titizlikle tespit ederek, ekip arkadaşlarıyla birlikte delil haline getiriyor. Mesai arkadaşlarıyla birlikte büyük bir özveriyle çalışan Ayşe polis, suçluların yakalanmasında büyük rol oynuyor.

MESAİ DIŞINDA DA AKLINDA 'İZ' VAR

Başarılı polis memuru, mesai saati dışında alışveriş yaparken iz bırakma konusunda bazı anlarda tedirginlik yaşadığını belirterek, "Normalde olay yerlerindeki incelemelerimizi eldivenlerle yapıyoruz. Fakat mesai saati dışında örneğin alışverişe gittiğimde mağazalarda çıplak teninizle her yere dokunduğumuz için izinizi bırakıyorsunuz. İşimiz gereği ister istemez 'Acaba burada bir olay yaşanırsa 'izim kalır mı' diye sürekli kafamızda sorular dolaşıyor" diye konuştu.