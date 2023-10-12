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Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimleri
12 Ekim 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 12:45:00

Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimleri

Kaynak: AA

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EGM, ülke genelinde yürüttüğü özel denetimlerde, izinsiz veya yetkisiz servis taşımacılığı yaptığı belirlenen 339 araç trafikten men edildi, kuralları ihlal eden 1660 skuter kullanıcısı ile alkollü araç kullanan 1669 sürücüye işlem yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 2-8 Ekim tarihleri arasında çeşitli özel denetimler yapıldı.

Bu kapsamda, 2-4 Ekim günlerinde, tüm illerdeki servis taşımacılığı hizmetleri, izinsiz veya yetkisiz servis taşımacılığı yönünden denetlendi. 37 bin 754 servis aracının kontrol edildiği denetimlerde, araçlardan 199'unun taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı, 22'sinin izin veya ruhsat güzergahı dışında faaliyette bulunduğu, 30'unun izin veya ruhsatı bulunmayan araçlardan taşımacılık hizmeti aldığı, 373'ünün yetki belgesi almadan, 115'inin ilgili belediyeden çalışma izni veya ruhsatı almadan faaliyette bulunduğu, 80'inin ise çalışma izni veya ruhsat süresi bittiği halde faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Denetimler sonucu 339 araç trafikten men edildi, 3 bin 239 araç sürücüne trafik kural ihlali yaptığı belirlenerek işlem uygulandı.

Alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla da 6-8 Ekim'de özel denetim yapıldı. Denetimlerde, 1669 sürücünün alkol, 7 kişinin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 52 bin 726 sürücünün denetlendiği uygulamalarda, 85 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Engelli park yerleri denetlendi

Ekipler, 6-7 Ekim günlerinde de engelli park yerlerine yönelik ülke genelinde denetim yaptı. 10 bin 193 aracın denetlendiği uygulamalarda, 1300 kişiye engellilere ayrılmış park alanlarını kullandığı için işlem yapıldı.

Elektrikli skuter kullanıcılarına yönelik ise kazalara neden olan ihlallerin önlenmesi ve skuter kullanıcılarının trafik kurallarına uyma düzeyinin artırılması amacıyla 5-6 Ekim'de özel denetim yürütüldü. Bu kapsamda, 7 bin 820 elektrikli skuter sürücüsü denetlendi. İhlalleri tespit edilen 1660 skuter kullanıcısına işlem uygulandı.

Etiketler : EGM Spot denetim araç trafikten men alkollü sürücü işlemi
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