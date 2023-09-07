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07 Eylül 2023 Perşembe 16:23:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 16:23:00

Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde şehirler arası yolcu taşıyan araçlara ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Ağustos-1 Eylül'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik ülke genelinde denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, denetlenen 25 bin 868 araç ve sürücüsünden 89'unun çalışma ile dinlenme sürelerine, 162'sinin ise yasal hız sınırına uymadığı belirlendi.

Denetimlerde, 100 araçta takograf kullanılmadığı, 89 sürücü ve yolcunun emniyet kemeri takmadığı, 73 araç ile sürücünün ise Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne uymadığı tespit edilirken 1298 trafik kuralı ihlaline işlem uygulandı.

RADARLA HIZ DENETİMİ

Hız ihlallerinin önlenmesi, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla ülke genelinde 2-4 Eylül'de eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Bu kapsamda, 20 bin 359 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı belirlenerek işlem uygulandı.

Yetkisiz olarak ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsa farkındalığın oluşturulması amacıyla ise 31 Ağustos-1 Eylül'de ülke genelinde denetim yapıldı.

Denetimlerde, 48 araçta mevzuata aykırı ışık ile sesli uyarı işaretleri bulunduğu ve kullanıldığı tespit edildi.

Etiketler : emniyet genel müdürlüğü trafik denetim
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