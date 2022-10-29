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29 Ekim 2022 Cumartesi 23:35:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 23:35:00

Emine Erdoğan'dan Togg paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'a özel paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, Togg'u "Yeni, şık ve modern" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 99. yaşına yakışır bir imza olan yerli aracımız Togg'u seri üretim bandında görmenin sevinci içerisindeyiz. Her alanda vizyoner ve üreten bir ülke olarak mirasçısı olduğumuz Cumhuriyet'i, olmazları başararak yaşatmaya devam edeceğiz. Teknoloji çağının tüm özelliklerini yansıtan, tasarım ürünü milli otomobilimizi yollarda göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz.

Ülkemizin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun."

Etiketler : Emine Erdoğan sosyal medya türkiye Otomotiv
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