Emine Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün açılışını gerçekleştirdikleri Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasına ilişkin görüntülere yer vererek, şunları kaydetti:

Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü #ŞuleYükselŞenler'in hayatı. Kaleminden dökülen her kelime, bugün dâhi umuda olan inancın bir timsali.

Hasret ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/2PUsd3wS3F — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 17, 2023

"Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü Şule Yüksel Şenler'in hayatı. Kaleminden dökülen her kelime, bugün dahi umuda olan inancın bir timsali. Hasret ve rahmetle anıyorum."