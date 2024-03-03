Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Farklı coğrafyaları, farklı dil ve kültürleri aynı barış umudunda buluşturan üçüncü Antalya Diplomasi Forumu, krizlerin gölgesinde dahi diplomasiyi öne çıkarmak için dünyaya verilen güçlü bir mesaj.



Unutmamalıyız ki, daha adil bir dünya; birlik, diyalog ve iş birliğiyle mümkün.... pic.twitter.com/L7BcQS8rdP — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 3, 2024

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Farklı coğrafyaları, farklı dil ve kültürleri aynı barış umudunda buluşturan üçüncü Antalya Diplomasi Forumu, krizlerin gölgesinde dahi diplomasiyi öne çıkarmak için dünyaya verilen güçlü bir mesaj. Unutmamalıyız ki daha adil bir dünya, birlik, diyalog ve işbirliğiyle mümkün." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında foruma ilişkin görüntülere de yer verdi.