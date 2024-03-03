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03 Mart 2024 Pazar 14:14:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 14:14:00

Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, paylaşımında, "Antalya Diplomasi Forumu, krizlerin gölgesinde dahi diplomasiyi öne çıkarmak için dünyaya verilen güçlü bir mesaj. Unutmamalıyız ki daha adil bir dünya, birlik, diyalog ve işbirliğiyle mümkün." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Farklı coğrafyaları, farklı dil ve kültürleri aynı barış umudunda buluşturan üçüncü Antalya Diplomasi Forumu, krizlerin gölgesinde dahi diplomasiyi öne çıkarmak için dünyaya verilen güçlü bir mesaj. Unutmamalıyız ki daha adil bir dünya, birlik, diyalog ve işbirliğiyle mümkün." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında foruma ilişkin görüntülere de yer verdi.

Etiketler : emine erdoğan antalya diplomasi forumu paylaşım
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