04 Aralık 2023 Pazartesi 22:43:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 22:43:00
Emine Erdoğan Katar'da İslam Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, başkent Doha'da İslam Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir İmparatorluğu Şekillendirmek: Safevi İran'ından Tekstiller sergisini gezerek, eserler hakkında bilgi aldım.Sergi, Safevi Dönemi İran'ının yükselişini şekillendiren ipek kumaşının etkileyici yolculuğunu anlatıyor. Her aşamasıyla değerli ve nadide olan ipek halılar ile tekstilleri yakından incelemekten mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.
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