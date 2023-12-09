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09 Aralık 2023 Cumartesi 13:08:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 13:08:00

Emine Erdoğan: Gönüllülerimizle milletçe iftihar ediyoruz

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, afet ve insani yardım gönüllüleriyle bir araya geldi. Erdoğan, "Hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz" dedi.

Emine Erdoğan, afet ve insani yardım gönüllüleriyle bir araya geldiği "Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması" programına ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren Türkiye'nin Gönüllüleri sayesinde gördük ki, insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış. Bu zor süreçte hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin görüntülere de yer verdi.

Etiketler : emine erdoğan gönüllü felaket
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