"Gönüllülerimizle milletçe iftihar ediyoruz"

Emine Erdoğan, afet ve insani yardım gönüllüleriyle bir araya geldiği "Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması" programına ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren Türkiye'nin Gönüllüleri sayesinde gördük ki, insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış. Bu zor süreçte hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren #TürkiyeninGönüllüleri sayesinde gördük ki; insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış.



Bu zor süreçte hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar... pic.twitter.com/0cXrjyZDSj — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 9, 2023

Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin görüntülere de yer verdi.