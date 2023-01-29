Emine Erdoğan doğasever gençleri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından #DünyaOrtakEvimiz etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ellerinize sağlık gençler. Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak. Sıfır Atık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ellerinize sağlık gençler. ��



Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak. #SıfırAtık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum.#DünyaOrtakEvimiz�� https://t.co/sSAuDFozwz — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 29, 2023