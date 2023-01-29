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29 Ocak 2023 Pazar 12:10:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 12:10:00

Emine Erdoğan doğasever gençleri tebrik etti

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Ankara'da topladıkları atıkları dönüşüme kazandıran gençleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından #DünyaOrtakEvimiz etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ellerinize sağlık gençler. Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak. Sıfır Atık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan sıfır atık projesi gençler
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