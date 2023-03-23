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23 Mart 2023 Perşembe 08:43:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 08:43:00

Emekliye 2 bin 500 lire ikramiye gündemde

Kaynak: Yeni Şafak'

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinin bu yıl 2 bin 500 lira seviyelerinde olması gündemde. İşte ayrıntılar...

Emekliye bayramlarda verilen ikramiyenin bu yıl yeniden düzenleneceğini söyleyen Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, "Bizim en büyük beklentimiz dönemin şartlarına uygun, emeklilerin en güzel şekilde bayramını geçirmesini sağlayacak miktarda ikramiye yatması yönünde" dedi

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emekliye bayramlarda verilen 1.100 liralık ikramiyenin bu yıl yeniden düzenleneceğini söyledi.

Küçükkösen, "Bizim en büyük beklentimiz dönemin şartlarına uygun emeklilerin torununa, çocuğunu mahcup olmadan en güzel şekilde bayramını geçirmesini sağlayacak miktarın ikramiye olarak yatması yönünde" dedi.

Küçükkösen, henüz net bir bilgi olmamasına rağmen 2.500 lira ya da yüzde 30 gibi rakamların konuşulduğunu ifade etti.

Etiketler : ikramiye Emekli Emekli Memur-Sen Ali Küçükkösen

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