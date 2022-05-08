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08 Mayıs 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 10:55:00

Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA

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Sarıyer'de bir kadın, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eltisini tabancayla ağzından vurdu. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan elti gözaltına alındı.

Sarıyer'de bir kadın, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eltisini tabancayla ağzından vurdu. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan elti gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde eltiler Ece Erdoğan (38) ve Sevtap G. (25) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sevtap G. belinden tabanca çıkartıp Ece Erdoğan'ın ağzına soktu. Saniyeler sonra silahı ateşleyen Sevtap G., eltisini vurduktan sonra tabancayı yere atarak hızla koşarak kayıplara karıştı.

ELTİSİNİ TABANCAYLA AĞZINDAN VURDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplanan kalabalığı dağıttıktan sonra çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Ece Erdoğan'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"BEN ONDAN DAHA GÜZELİM DİYE OLDU"

Erdoğan'ın polise verdiği ifadesinde "Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu. Hem beni kıskanıyor, hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu" dediği öğrenildi.

POLİS SALDIRGAN KADINI YAKALADI

Öte yandan, olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı yapılan inceleme sonrasında ele geçirdi. Kovanın da delil torbasına konulması sonrasında çalışmaları sürdüren Sarıyer polisi, eltisini vuran Sevtap G.'yi Kağıthane'de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin alınmasının ardından "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan elti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : Sarıyer polisi ELTİ KAVGA KISKANÇLIK
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