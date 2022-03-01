Starlink paylaşımı sosyal medyayı inletti!

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyon sonrası internet erişiminde problem yaşayan Ukrayna, ünlü milyarder Elon Musk'tan yardım istemişti. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk Ukrayna'nın çağrısına kulak verdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhailo Fedorov, Elon Musk tarafından gönderilen Starlink uydularının Ukrayna'ya ulaştığına dair bir fotoğraf paylaştı. Twitter üzerinden Musk'a teşekkür eden Federov'un paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı. Musk ise "Rica ederim" diye yanıt verdi.

Fedorov daha önce Elon Musk'ı Twitter'dan etiketleyerek Ukrayna'daki internet kesintilerine karşı Starlink terminalleri göndermesini istemişti. Space X'in kurucusu Elon Musk hafta sonu yaptığı açıklamada Starlink'in Ukrayna'da aktif olduğunu ve daha fazla ekipmanın da yolda olduğunu belirtmişti.

SİBER SAVAŞ DEĞİL 'SİBER KAOS'

Rusya'nın Ukrayna işgaline paralel olarak bir siber savaş başlatacağına yönelik tahminler henüz gerçekleşmedi. Bugüne kadar büyük bir yıkıma yol açan, hayati tehlike oluşturan veya savaşın seyrini değiştiren bir siber saldırı yaşanmadı. Fakat sanal dünyaya kaos hakim.

BBC Siber Güvenlik Muhabiri Joe Tidy'nin haberine göre, Ukrayna bilinmeyen kaynaklardan çok sayıda küçük çaplı siber saldırıyla karşı karşıya. Siber güvenlik şirketi Checkpoint, Ukrayna hükümeti ve ordusuna yönelik saldırı girişimlerinde yüzde 196'lık bir artış yaşandığını söylüyor.