Elon Musk duyurdu: X'e iki yeni özellik geliyor
Kaynak: AA
X'in sahibi Elon Musk, platforma sesli ve görüntülü arama özelliğinin getirileceğini açıkladı.
Sosyal medya platformu X, sesli ve görüntülü arama özelliği başlatmayı planlıyor.
X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, görüntülü ve sesli görüşme özelliğinin başlatılacağını duyurdu.
Özelliğin Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemi ile Mac ve kişisel bilgisayarlarda mevcut olacağını kaydeden Musk, bu hizmet için telefon numarasına ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.
Musk, söz konusu özelliğin ne zaman başlatılacağına ilişkin ise tarih vermedi.
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