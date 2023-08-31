VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSÜ Hava Harp Okulu Diploma Töreni: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yalanlama... "Gerçeği yansıtmamaktadır"
Akkuyu NGS'de geri sayım: İlk reaktör devreye alınacak
Lavrov'dan Türkiye'ye övgü: Takdirle karşılıyoruz!
Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı
Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
31 Ağustos 2023 Perşembe 16:58:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 16:58:00

Elon Musk duyurdu: X'e iki yeni özellik geliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

X'in sahibi Elon Musk, platforma sesli ve görüntülü arama özelliğinin getirileceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X, sesli ve görüntülü arama özelliği başlatmayı planlıyor.

X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, görüntülü ve sesli görüşme özelliğinin başlatılacağını duyurdu.

Özelliğin Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemi ile Mac ve kişisel bilgisayarlarda mevcut olacağını kaydeden Musk, bu hizmet için telefon numarasına ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.

Musk, söz konusu özelliğin ne zaman başlatılacağına ilişkin ise tarih vermedi.

Etiketler : Elon Musk sesli görüntülü çağrı platform uyumu
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
İlk aile pozu

İlk aile pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX