Elazığ'da kiraların 4 kat arttığı iddiası! Valilik inceleme başlattı

Deprem bölgesinden Elazığ'a giden depremzedeler, kentte depremden önce 800 lira kadar olan kiraların 4 kat arttığını söylüyor. Şikayet üzerine Elazığ Valiliği inceleme başlattı.

Elazığ'a giden depremzedeler, deprem öncesinde 800 lira olan bir dairenin fiyatının neredeyse 4 katı arttığını belirtirken, daha önce bir rakamda anlaştıkları ev sahiplerinin de fikir değiştirdiğini söylediler.

Elazığ Valiliği şikayetler üzerine çalışma başlattı. Mağduriyet yaşayanların şikayet başvurularını Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi üzerinden iletmeleri istendi.