VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yağışlı havanın etkisine giren yurtta sıcaklıklar 6-10 derece düşecek
Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı
Bahis ve müstehcen içeriklilerin de arasında olduğu 1350 internet sitesi erişime engellendi
"Cumhurbaşkanımızın bu çok önemli kararının bütün dünyaya örnek olması gerektiğine inanıyorum"
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası etap etap ilerliyor
THY'nin bugün ve yarın İstanbul kalkış-varışlı bazı seferleri iptal edildi
18 Kasım 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 15:00:00

Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası etap etap ilerliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutu hızla yükseliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezinde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde de Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yapılıyor.

BÜTÜN BLOKLARDA ÖRNEK DAİRELER HAZIR

İlde yapımı süren 2 bin 936 konuttan 2 bin 200 dairelik 134 blokta kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.

Bu konutlarda merdiven, dış cephe ve duvarların yapımına geçildi. İnşası süren bütün blokların örnek daireleri hazır hale getirildi.

Kent merkezi ve ilçelerde etaplar halinde yükselen konutların en kısa sürede depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

134 BLOKUN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, AA muhabirine, deprem konutlarının yapımının hızla ilerlediğini söyledi.

Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarından sonra 2 bin 936 konutun inşasına başlandığını ifade eden Önalan, depremin izlerini silmek için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Konutların inşasında iyi bir aşamaya gelindiğine işaret eden Önalan, şöyle konuştu:

"Merkezde 1887 olmak üzere il genelinde 2 bin 936 konut yapıyoruz. Bu konutlar toplamda 162 bloktan oluşuyor. Bu blokların 134'ünün kaba inşaatını tamamladık. Vatandaşları en kısa sürede güvenli ev ortamına kavuşturmak için çalışıyoruz. Konutları mümkün olduğu kadar lokasyonu güzel, zemini sağlam, güvenilir alanlarda yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede konutları tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yeni yapılan evlerimiz 3+1 şeklinde. Sosyal donatıları oldukça yüksek şekilde yapılıyor. Tünel kalıp sitemiyle konutlar inşa ediyoruz."

Kaba inşaatı biten konutlarda ince imalatların devam ettiğini anlatan Önalan, depremin yaralarının sarılması için gayretle çalışıldığını, felaketin izlerini kısa sürede silmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : elazığ deprem toki konut
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Zeytin hasadı sona erdi

Zeytin hasadı sona erdi
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX