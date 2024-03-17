VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de bir hastaneye sığınan Filistinli aile, yer olmadığı için yemeklerini banyoda pişiriyor
Bakan Şimşek: Enflasyonist yeni vergi olmayacak
Su altında 50 gün aralıksız görev yapabilen TCG Preveze, Mavi Vatan'ın güvenliğine destek oluyor
İsrail'in 163 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 645'e yükseldi
Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşması bekleniyor
Küresel gaz üretiminin 2050'de 5,3 trilyon metreküpe ulaşması öngörülüyor
17 Mart 2024 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 10:15:00

Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağı deşifre oldu

ABONE OL

Türkiye, CHP'deki para sayma görüntülerini konuşurken olaya ilişkin perde arkası detaylar da verilen ifadelerle birlikte tek tek ortaya dökülüyor. Olayın baş aktörlerinin Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin çıkması ise kamuoyunda 'Ekrem İmamoğlu'nun rant ağı kimlerden oluşuyor?' sorularına neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kirli 'rant şebekesi' ile ilgili çarpıcı bir paylaşım ise sosyal medyaya damga vurdu. 'İBBHaber' adlı hesap; CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırdığı ağı gözler önüne serdi.

Halka hizmet etmek yerine algı peşinde koşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her geçen gün yeni bir skandalı daha ortaya çıkıyor. CHP'deki para sayma görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken, olayın "kahramanları" ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler çıktı.

RANT AĞI 4 BAŞLIKTA GRUPLANDI

Murat Ongun'un İBB bütçesinden finansmanını sağladığı sosyal medyadaki "İBBHaber" isimli hesap ise Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağına ilişkin çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu. "Rant Şebekesi" CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi.

İŞTE O İSİMLER!

Necati Özkan: CHP'li İBB Başkanının kampanya direktörü, siyasi danışmanı ve Öykü Ajansın sahibi

Ünal Uzun: CHP'li İBB Başkanının iletişim danışmanlarından ve Lobby PR'ın sahibi

Turan Taşkın Özer: CHP İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP'li İBB Başkanının Avukatı

Mehmet Murat Çalık: CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı

Hasan Akgün: Büyükçekmece Belediye Başkanı

Murat Ongun: Eski CHP'li İBB Sözcüsü, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Keleş: CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve "kasası"

Can Akın Çağlar: CHP'li İBB Genel Sekreteri

Emrah Bağdatlı: Murat Ongun'un yardımcısı

Emre Yeşilördek: CHP'li İBB'de finans danışmanı

Elçin Karaoğlu: CHP'li İBB Boğaziçi İmar Müdürü

Ertan Yıldız: CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve Ertan İnşaat'ın sahibi

Tuncay Yılmaz: İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü

"Kalfa" Adem Soytekin: Asoy İnşaatın sahibi, CHP'li İBB Başkanının "ihale ağası"

Ali Gül: Gül İnşaat'ın sahibi

Etiketler : chp para sayma rant ekrem imamoğlu
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX