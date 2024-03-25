Ekrem İmamoğlu'ndan yalan! Borçsuz teslim edilen İSKİ şimdilerde borç içinde yüzüyor
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sefer de İSKİ üzerinden skandala imza attı. CHP'nin fondaş medyasına konuşan İmamoğlu, "5 yılda hem İBB'nin İSKİ'ye olan borçlarını ödedik hem de 59 milyar TL yatırım yaptık" diyerek algı çalışması yürüttü. Ancak İBB'nin bağlı olduğu kuruluş olan İSKİ zaten 2019 yılında borçsuz teslim edilmişti.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, bugün bir skandala daha imza attı.
CHP'nin fondaş medyası SZC TV'de canlı yayına katılan İmamoğlu, İSKİ konusu açılınca, "5 yılda hem İBB'nin İSKİ'ye olan borçlarını ödedik hem de 59 milyar TL yatırım yaptık." ifadelerini kullanarak algı çalışması yaptı.BORÇSUZ TESLİM EDİLMİŞTİAncak unuttuğu bir gerçek vardı ki İBB'nin bağlı olduğu kuruluş olan İSKİ, İBB'nin bir önceki Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2019 yılında koltuğa oturan İmamoğlu'na borçsuz teslim etmişti.
2560 sayılı İSKİ kanununa göre her yıl gelir-gider farkı İBB'ye ödenir. Bunun dışında da İSKİ İBB'ye borç verebilir. Metro yatırımları için İBB dövizle kredi çekeceğine İSKİ kârını İBB'ye aktardı. Çünkü bütçede; İSKİ'nin kârı, İstanbul'un geliri, İBB, İSKİ ayrımı yapılamaz.İBB VE BAĞLI KURULUŞLAR KARŞILIKLI BORÇLANMA YAPABİLİR
1994'te CHP'den devralınan İSKİ'ye de İBB kaynak transfer etmişti, o kaynaklarla yatırımlar yapılmıştı. O dönemde de İBB İSKİ'ye borç vermişti. İBB, bağlı kuruluşları ve iştirakleri arasında karşılıklı borçlanma yapılabilir bu yasaldır.
İSKİ hem devasa yatırımlar yaptı hem de gelirlerinden İBB'ye aktarım yaptı. Son 5 yılda CHP'li İBB, İSKİ'nin milyarlarca gelirine rağmen sıfırdan projelendirip ihalesini yapıp tamamladıkları hiçbir arıtma tesisi, İsale hattı vb. büyük yatırım yapmadı."ŞİMDİ İSE İSKİ BORÇ İÇİNDE YÜZÜYOR"
2019'da borçsuz teslim edilen İSKİ'de ne müteahhit, ne personel, ne SGK, ne vergi, ne de elektrik borcu yoktu. Şimdi ise İSKİ borç içinde yüzüyor.
Bu yüzden CHP'li İBB yönetiminde son 5 yılda İstanbul'da; Silahtarağa Atıksu Arıtma Tesisi'nde temel atmama töreni yaptılar, Marmara Denizi'nde müsilaj patladı, Haliç'te deniz kahverengiye döndü, Riva deresine Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi'nden arıtılmamış su deşarj ettiler, Küçükçekmece Sahili'nde balıklar öldü, Şileye tankerle su taşıdılar vb. olumsuz durum meydana geldi.
İSKİ, dünyanın sayılı su ve kanal idaresiyken, şimdilerde musluktan akan su kokuyor, sık sık kesintiler oluyor ve kimse musluktan su içemiyor.
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