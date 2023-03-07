'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

"Hazine ve Maliye Bakanlığı ek bütçe ihtimalini gündemine aldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialara yalanlanırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gündeminde ek bütçe konusunun yer almadığı belirtildi.