'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Hazine ve Maliye Bakanlığı ek bütçe ihtimalini gündemine aldı" iddialarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bakanlığın gündeminde ek bütçe konusunun yer almadığı bilgisine yer verildi.
"Hazine ve Maliye Bakanlığı ek bütçe ihtimalini gündemine aldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialara yalanlanırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gündeminde ek bütçe konusunun yer almadığı belirtildi.
��"Hazine ve Maliye Bakanlığı ek bütçe ihtimalini gündemine aldı" iddiası gerçek dışıdır. ⬇️ pic.twitter.com/pmgnRp1Xmu— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 7, 2023
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- 'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama