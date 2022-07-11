AHLAKİ GELİŞİM VE İLİŞKİLER

Aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta veliler, Aile Okulu'nda öğrenci oldu. Aile Okulu Projesi'nde anne babaları okul sıralarına oturtan eğitimler, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde başladı.

DİĞER İLLERDE DE YAPILACAK

Derslerden ilki, salgın sürecinin etkileri devam ederken aile içi iletişim oldu. Şu ana kadar Aile Okulu eğitimlerinden 7 ilde veliler faydalandı. Aile Okulu'nun yaygınlaştırılması amacıyla Mersin ve İzmir'deki eğitici eğitimleri de tamamlandı. Temmuz ayı sonunda Erzurum'da ve ayrıca PİKTES çerçevesindeki illerde eğitici eğitimleri yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Aile okulu projesiyle yaklaşık 32 bin ailemize eriştik" dedi.