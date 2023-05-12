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12 Mayıs 2023 Cuma 07:25:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 07:25:00

Eğitim aşkına Omuz omuza

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Denizli'de bir okulun kullanılmayan sınıfları, öğretmen, öğrenci, hayırseverlerin el birliğiyle yenilendi. Okula fen laboratuvarı, tiyatro salonu, robotik kodlama atölyesi ve kütüphane kazandırıldı.

Denizli'de bir okulun kullanılmayan sınıfları, öğretmen, öğrenci, hayırseverlerin el birliğiyle yenilendi. Okula fen laboratuvarı, tiyatro salonu, robotik kodlama atölyesi ve kütüphane kazandırıldı.

BOYAYI DA KENDİLERİ YAPTI

Denizli'nin Tavas ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kızılcabölük Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'na 3 yıl önce müdür olarak Özay Genç, kullanılmayan sınıfları tekrar öğrencilerin istifadesine sunmak amacıyla çalışma başlattı. İlk başta öğrenci ve öğretmenlerin de yardımıyla sınıfları ve binanın dış cephesini boyayan Genç, okulu eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirdi.

MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDI

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), okul aile birliği, kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle atıl durumdaki sınıflar fen laboratuvarı, tiyatro salonu, robotik kodlama atölyesi ve kütüphaneye dönüştürüldü. Yenileme çalışmalarının ardından 5 sınıfta 109 öğrencisi bulunan okul, modern bir eğitim yuvasına dönüştü.

Okulun müdürü Özay Genç, "Çocuklarımızın deneyerek öğrenebileceği bir ortam yoktu. Atıl bir sınıfımız vardı. İşçilik olarak tamamen öğretmen, müdür yardımcısı, hizmetlisiyle beraber tüm işleri birlikte yaptık" dedi.

Etiketler : Denizli Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı KAHEV Özay Genç
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