Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli açılıyor

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında geçit konumunda olan Denizli'nin, sanayi, ticaret, tarım ve ihracattaki önemine işaret edildi.

Kentin aynı zamanda her yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırladığı kaydedilen açıklamada, "İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar-Buldan ve Afyon-Uşak istikametinden gelip Antalya, Muğla ve Çardak istikametine giden transit taşıt trafiği mevcut durumda Denizli şehir merkezinden geçmektedir. Özellikle yaz aylarında artan trafik yüküyle birlikte şehir içinde trafik yoğunluğu oluşmaktadır. Denizli'nin şehir içi ve transit trafik akışının düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Denizli Çevre Yolu 32 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi." ifadelerine yer verildi.

Çevre yolunun 18 kilometrelik birinci kısmının daha önce açıldığı anımsatılan açıklamada, ikinci kısmının da bugün hizmete sunulacağının altı çizildi. Yolun ikinci kısım çalışmaları kapsamında Honaz Tüneli'nin 2 bin 640 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edildiği vurgulandı.

Çevre yolunun ikinci kısmı ile Honaz Tüneli'nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleriyle yapılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Projelerimizin hizmete açılmasıyla Denizli'nin çevre yolu ağını tamamlıyoruz. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin pek çok önemli merkezinin Denizli üzerinden gerçekleştirecekleri seyahatleri, çevre yolu ile hızlı ve zaman kaybetmeksizin sağlanacaktır. Mevcut yol ile 28 kilometrelik şehir geçişi, 14 kilometreye düşecektir. Bayram ve yaz dönemlerinde 45 dakika süren şehir geçişi de 10 dakikaya inecektir. Transit trafiğin Denizli şehir merkezinden çıkarılmasıyla, günde ortalama 30 binden fazla aracın geçiş yaptığı şehir içindeki trafik yoğunluğu rahatlayacak, trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacaktır."

Aydın-Denizli Otoyolu çalışmalarının da sürdüğü aktarılan açıklamada, iki önemli kara yolu projesiyle Denizli'nin ulaşım standardının yükseleceği bilgisi verildi.