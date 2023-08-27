VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
Engelsiz kalp
Gönüllü mehter takımı
Nergis çiçeği Alzheimer'ı durduruyor
Karamollaoğlu'ndan seçim itirafı: Acemilik yaptık
Londra Metropolitan Polisinde görevli 47 bin çalışanın bilgileri risk altında
27 Ağustos 2023 Pazar 07:04:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 07:04:00

Ege Denizi açıklarında deprem

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin 57,6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 33,46 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Etiketler : ege denizi muğla datça deprem
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX