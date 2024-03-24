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Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
24 Mart 2024 Pazar 18:25:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 18:25:00

Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Uzgaç köyünde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtan yapılan aramada 11 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : Edirne yasadışı göçmen
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