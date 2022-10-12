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12 Ekim 2022 Çarşamba 17:21:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 17:21:00

Eczanelerin karlılığını artırmaya yönelik destekler 5 milyar liraya ulaştı

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Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyle bu yıl içinde eczanelerin gelirlerini ve karlılığını artırmaya dönük verilen destek tutarı 5 milyar liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilk sırada yer alan sağlık sektörünün önemli bileşenlerinden olan eczanelerin mali durumların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında her yıl yapılan protokol güncellemesiyle eczacılara reçete başına ödenen bedeller artırıldı.

Temmuz ayında İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapılan düzenlemeyle eczacı kar oranlarında artışa gidildi ve bu düzenlemelerle eczacılara yaklaşık 3,2 milyar lira destek sağlandı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile de eczacıların kar oranlarına denk gelen tüm baremler yüzde 100 artırılarak eczacılar lehine iyileşme sağlandı.

Söz konusu düzenlemeyle bu yıl içinde eczanelerin gelirlerini ve karlılığını artırmaya dönük verilen destek tutarı 5 milyar liraya ulaştı.

Ayrıca en düşük cirolu gruptaki eczanelerin mali durumlarının iyileştirilmesine yönelik ilave bir çalışmanın kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı eczane ilaç
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