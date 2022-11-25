Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşların "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ayrıca bakanlığın Düzce'deki mobil iletişim aracındaki uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.