Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek
Kaynak: AA
Düzce depreminden etkilenen vatandaşlar oturdukları binanın hasar durumunu, "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşların "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi.
Açıklamada, vatandaşların ayrıca bakanlığın Düzce'deki mobil iletişim aracındaki uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.
��️Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlarımız https://t.co/w9LEAIzZub adresi üzerinden T.C. kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilirler.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) November 25, 2022
Aynı zamanda ��Düzce'deki 6⃣ mobil iletişim aracımızda uzmanlarımızdan bilgi alabilirler. pic.twitter.com/DjIyaErvKl
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