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20 Şubat 2023 Pazartesi 07:47:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 07:47:00

Dünyanın yerinden oynadığı gün!

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından Türkiye ve kuzey Suriye'de zemin yarıldı, çatladı ve dünya farklı yönlere kaydı.

Reuters haber ajansının haberine göre, o gün Dünya hareket etti...

Aşağıdaki harita, deprem sırasında yüzeyin ne kadar hareket ettiğini göstermektedir.

Haberde yer verilen haritalara göre arazinin zıt yönlerde 7 metreye kadar hareket ettiği iki net kırılma yüzlerce kilometre uzanıyor. Büyük kırılmanın güney ucunda, 7,8'lik ilk depremin merkez üssünden yaklaşık 150 km uzaktaki Hatay ilinin Tepehan köyünde bile yüzeyde olağanüstü çatlaklar oluştuğu görülüyor.

1906 SAN FRANCİSCO DEPREMİNE BENZİYOR

Uzay Ajansı NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda jeofizikçi olan Eric Fielding, ajansın Dünya Gözlemevi internet sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bunlar, uzun bir dizi fay segmenti üzerinde yüzeye kadar parçalanan çok büyük ve güçlü depremlerdi. Bu, insanlarla dolu birçok şehir ve kasabayı vuran çok geniş bir alanda son derece güçlü bir sarsıntı yarattı. 7,8 büyüklüğündeki depremin kırılma uzunluğu ve büyüklüğü, San Francisco'yu yerle bir eden 1906 depremine benziyordu."

BAZI YERLERDE 7 METREYE KADAR KAYMALAR OLDU

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden Chris Milliner tarafından sağlanan verilere göre ise yarıkların her iki tarafındaki arazi zıt yönlerde hareket etti ve bazı yerlerde başlangıç noktasından yedi metreye kadar kaydı. Ana deprem, yedi metreye varan yer değiştirmelerle uzun bir kırılmaya neden oldu.

7,5'lik artçı şoktan meydana gelen daha kısa kırılma, arazinin yer yer beş metreye kadar yer değiştirmesine neden oldu. Fay hattının hemen üzerindeki küçük kasabalar, en şiddetli sarsıntılardan bazılarına maruz kaldı. Ana kırılma, sanki bir haritadaki noktaları birleştiriyormuş gibi bu yerleşim yerlerinin birçoğunu parçaladı.

ŞEHİRLER PARÇALANDI

Haberde yer verilen Uydu görüntüleri, yüzey yer değiştirmesini açıkça gösteriyor. Planet Labs'den alınan görüntüler, Türkiye'de Nurdağı yakınlarındaki bir köyün tam ortasından geçen ve zeminin iki yanından da birkaç metre hareket ettiği açıkça gözlemlenebilen bir yüzey kırılmasını gösteriyor. Başka bir görüntü de Kahramanmaraş'ın güneyindeki fay hattı üzerinde yer alan Tevekkeli köyü yakınlarında uzun bir çatlak ve yüzey hareketini gösteriyor. Tüm köy birkaç metre hareket etmiş gibi görünüyor ve çatlaklar tarlaları ve yolları kesiyor.

Çatlak; Tayvan, Güney Kore veya Portekiz'in uzunluğu ile karşılaştırılabilir.

Depremler, dünyanın yüzeyinde iki büyük çatlak açtı ve bunlardan daha uzun olanı, Türkiye'nin güneyinde yaklaşık 300 km boyunca uzanıyor. İngiltere Jeoloji Araştırmaları Kurumunda fahri araştırma görevlisi olan Roger Musson, "Bu büyüklükteki bir deprem, fayın oldukça uzun bir ölçüde kırılmasına neden olur." dedi.

Aşağıdaki haritalar, diğer iyi bilinen kara kütlelerine göre kırılmaların boyutunu göstermektedir. Çatlak; Tayvan, Güney Kore veya Portekiz'in uzunluğu ile karşılaştırılabilir.

Etiketler : Çatlak Tayvan deprem kahramanmaraş

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