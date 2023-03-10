Dünya basını böyle gördü: Kurdukları hantal koalisyonla kazanmaları zor

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yakından takip eden İngiliz Financial Times, muhalefetin ortak hareketinin zorluğuna dikkat çekti. Gazete, Millet İttifakı'nın seçimlerdeki şansına ilişkin yayınladığı haberde, "Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir savaşla karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı. Altılı Masa'nın farklı ideolojilere sahip olduğunu belirten gazete "Kılıçdaroğlu çok farklı ideolojilerden oluşan 'hantal' bir koalisyon oluşturdu" yorumunu yaptı.

ERDOĞAN'IN ŞANSI ARTIYOR

Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıyaslayan Amerikan CNN televizyonu, CHP Genel Başkanının yaygın şekilde 'Erdoğan'ın olmadığı her şey' olarak görüldüğünü savundu. CNN, muhalif adayın belirlenmesinin aylar aldığını ve sert eleştirileri beraberinde getirdiğini kaydetti. CNN'e göre, bazı analistler aday belirleme sürecinin Erdoğan'ın şansını artırabileceği yorumunu yaptı.

BUGÜNE KADAR HEP KAYBETTİ

Yapılan anketlere göre adaylar arasında sıkı bir yarış bulunduğunu aktaran televizyon, "Erdoğan'ın 20 yıldır sıkıca tuttuğu gücünü kırmayı uman gözlüklü ve biraz yaşlı rakip kim" sorusunu yöneltti. 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında CHP'nin başına geçtiğini ve partinin yedinci lideri olduğunu hatırlatan CNN International, 2011 genel seçimlerinde Erdoğan ve partisi AK Parti'ye karşı kaybettiğini yazdı.

ATATÜRK'TEN BU YANA EN GÜÇLÜ LİDER ERDOĞAN

Muhalefetin mevcut iktidarın politikalarını terse çevirme sözünü verdiğini yazan Yunan Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk'ten bu yana Türkiye'deki en güçlü lider olarak tanımladı. Erdoğan'lı Türkiye'nin Ortadoğu ve ötesinde askeri gücünü kanıtladığını belirten gazete, Suriye'den Irak'a, Libya'dan Azerbaycan'a gerçekleşen operasyonlar ve sunulan askeri destekleri sıraladı.