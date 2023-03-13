VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Düğün günü ölüme yatmış
12 eserine tedbir istedi
Konutta kira depremi!
CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı!
Hatay ve Malatya'da deprem
Depreme ait yeni görüntüler! Marketteki eşyalar dışarı fırladı
Deprem bölgesini uyardı!
Travma çizimlere yansıdı
Merdiven altı 'sülük' ve 'hacamat' uyarısı
Beyin olumsuza daha hızlı tepki veriyor
Korkular 4 haftayı geçerse destek alınmalı
Üç aylardan ramazan 23 Mart'ta başlayacak
Feribot seferlerine fırtına engeli
Rus-Hint ortak şirketi, Hindistan ordusundan 2,5 milyar dolarlık sipariş almaya hazırlanıyor
Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Milletvekilliği adaylığı başvuruları başlıyor
TBMM yoğun bir haftaya giriyor
ABD'de göçmen botu alabora oldu: 8 ölü
Suudi Arabistan: İran ile anlaşma tüm meselelerin çözüldüğü anlamına gelmiyor
Başkan Erdoğan Kırıkhan, Samandağ ve Defne'de depremzedeleri ziyaret etti
Kabaktepe: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki en büyük engel CHP olmuştur
BAE, IMF ve Dünya Bankası toplantılarının ev sahipliği adaylığından Katar lehine çekildi
Zelenskiy: Rusya saldırganlığıyla mücadelede Çekya'nın desteği önemli
Ukrayna: Rusya, Bahmut'u ele geçirme girişimini sürdürüyor
13 Mart 2023 Pazartesi 07:55:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 07:55:00

Düğün günü ölüme yatmış

Kaynak: İHA

ABONE OL

Oğlunun sünnet düğünü için hazırlık yapan Halit Atalay'la akrabası üşüyünce kova içinde mangal kömürü yaktı. Karbonmonoksit gazından zehirlenerek uykuya dalan baba hayatını kaybetti.

Aydın Köşk'e bağlı kırsal Ketenyeri Mahallesi'nde hafta sonu oğlu için yemekli sünnet merasimi yapmayı planlayan Halit Atalay, önceki gece düğün salonunu hazırlarken üşüdü. Atalay ile akrabası Y.A., düğün salonunun yanındaki bir odada ısınmak için mangal kömürü yaktı. İkili, ısınan odada uyuyakaldı. Dün sabah düğün yapılacak alana gelen aşçılar, Atalay ve Y.A.'yı uyandırmaya çalıştı ancak başaramadı.

DAVETLİLER YIKILDI

Aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atalay'ın hayatını kaybettiğini, Y.A.'nın durumunun ağır olduğunu belirledi. Y.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Atalay'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sünnet düğününe gelen davetliler, ölüm haberiyle yıkıldı. Atalay'ın en mutlu gününde hayatını kaybetmesi tüm ilçeyi yasa boğdu.

Etiketler : Karbonmonoksit gazı Aydın Köşk Halit Atalay

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX