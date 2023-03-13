Düğün günü ölüme yatmış

Aydın Köşk'e bağlı kırsal Ketenyeri Mahallesi'nde hafta sonu oğlu için yemekli sünnet merasimi yapmayı planlayan Halit Atalay, önceki gece düğün salonunu hazırlarken üşüdü. Atalay ile akrabası Y.A., düğün salonunun yanındaki bir odada ısınmak için mangal kömürü yaktı. İkili, ısınan odada uyuyakaldı. Dün sabah düğün yapılacak alana gelen aşçılar, Atalay ve Y.A.'yı uyandırmaya çalıştı ancak başaramadı.

DAVETLİLER YIKILDI



Aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atalay'ın hayatını kaybettiğini, Y.A.'nın durumunun ağır olduğunu belirledi. Y.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Atalay'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sünnet düğününe gelen davetliler, ölüm haberiyle yıkıldı. Atalay'ın en mutlu gününde hayatını kaybetmesi tüm ilçeyi yasa boğdu.