VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin'den Papua Yeni Gine'ye kınama
Almanya'dan Bosna Hersek'e AB desteği
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Endişe verici artış yaşanıyor
Bakan Yerlikaya: Kırklareli selde kaybolan bir kişi aranıyor
Ukrayna'da sivil yerleşim yerine saldırı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan yapıcı tavır almıyor
06 Eylül 2023 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 17:45:00

DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Endişe verici artış yaşanıyor

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede Kovid-19 vakalarında endişe verici artışın yaşandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Kovid-19 vakalarında endişe verici artışın yaşandığını, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümlerin, Avrupa'da ise yoğun bakıma yatışların arttığını belirtti.

AA'da yer verilen habere göre, Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Kovid-19 vakalarında endişe verici artış yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, "Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümler, Avrupa'da ise yoğun bakıma başvurular ve birçok bölgede hastaneye yatışlar artıyor." dedi.

Ghebreyesus, Kovid-19'a dair DSÖ'nün elde ettiği verilerin sınırlı olduğunu, sadece 43 ülkenin (DSÖ'ye üye ülkelerin dörtte birinden azı) ölümler ve 20 ülkenin ise hastaneye yatışlarla ilgili DSÖ'yü bilgilendirdiğini vurguladı.

Küresel olarak baskın bir Kovid-19 varyantı olmadığını aktaran Ghebreyesus, "Eris" adı verilen EG.5 varyantın artış gösterdiğini kaydetti.

Kovid-19'un BA.2.86 varyantının 11 ülkede tespit edildiğini söyleyen Ghebreyesus, DSÖ'nün bu varyantı, bulaşıcılığını ve potansiyel etkisini değerlendirmek için yakından takip ettiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, "DSÖ'nün en büyük endişelerinden biri, yakın zamanda bir doz Kovid-19 aşısı yaptıran risk altındaki kişilerin sayısının düşük olmasıdır. Risk altındaki kişiler tavsiye edilirse ek doz almalı." ifadelerini kullandı.

SUDAN'DA HALKIN YÜZDE 65'İ SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞEMİYOR

Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle insani durumun daha da kötüye gittiğini anlatan Ghebreyesus, halkın yüzde 65'inin sağlık hizmetlerine ulaşamadığını ve çatışma bölgelerindeki sağlık merkezlerinin yüzde 70'inin faal olmadığını vurguladı.

Ghebreyesus, "Sudan'da sağlık merkezlerine yönelik saldırılar artarak devam ediyor. Şu ana kadar DSÖ, sağlık merkezlerine yönelik 56 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılar 11 ölüm ve 38 yaralanmayla sonuçlandı. DSÖ, Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik artan saldırıları ve sağlık tesislerinin işgalini en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 5 milyona yaklaştığını kaydeden Ghebreyesus, yaklaşık bir milyon kişinin komşu ülkelere kaçtığını söyledi.

BANGLADEŞ'TE ŞİDDETLİ DANG HUMMASI SALGINI YAŞANIYOR

Ghebreyesus, Bangladeş'te tarihin en şiddetli dang humması salgınının yaşandığını duyururken, nisanda başlayan salgın nedeniyle 135 binden fazla vaka ve 650 ölümün bildirildiğini ifade etti.

Nijerya'da ise şiddetli bir difteri salgınının yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, 17 eyalette 9 binden fazla şüpheli vakanın rapor edildiğini ve 307 kişinin öldüğünü sözlerine ekledi.

Etiketler : dsö kovid-19 salgın
Barbie stili

Barbie stili
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Sinan'dan ‘Müjde' var

Sinan'dan ‘Müjde' var
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX