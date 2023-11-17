17 Kasım 2023 Cuma 18:05:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 18:05:00
DSÖ'den Gazze için Türkiye mesajı: "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Kaynak: AA
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Dünya Sağlık Örgütü: (Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü: (Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
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- DSÖ'den Gazze için Türkiye mesajı: "Memnuniyetle karşılıyoruz"