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17 Kasım 2023 Cuma 18:05:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 18:05:00

DSÖ'den Gazze için Türkiye mesajı: "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü: (Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü: (Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

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Etiketler : dsö gazze türkiye
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