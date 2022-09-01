Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık'' dedi.
13.163 DOKTORUN görev yerinin belirleneceği 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci https://t.co/RU9rhqsVrq'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık. pic.twitter.com/p16M0psh1t— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2022
- Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
- Bakan Kirişçi'den balıkçılara işletme kredisi müjdesi
- Başkan Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
- İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki
- Bakan Koca, koronavirüse yakalandığını açıkladı
- "Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanlar sadece maşa"