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01 Eylül 2022 Perşembe 00:41:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 00:42:00

Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık'' dedi.

Etiketler : Bakan Koca Sağlık Bakanı tercih süreci
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